مسلم: صفحة «الوطن» الأعلى تفاعلا وتحقيقا للأرباح في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن فكرة التدريب المستمر كانت غائبة عن المؤسسات الصحفية، لكنها الآن أصبحت ممنهجة ومؤسسية خاصة في جريدة «الوطن».

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، والإعلامي خيري رمضان، والذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أن صفحة جريدة «الوطن» على موقع «فيسبوك» هي الأكثر انتشارا بين صفحات الصحف في الشرق الأوسط، وحققت رقما قياسيا هو الأعلى من حيث التفاعل وتحقيق الأرباح.

محمود مسلم: من لا يواكب تطور مهنة الصحافة سيجد صعوبة في الاستمرار بها

وأوضح «مسلم»، أن أبجديات مهنة الصحافة تغيرت تمامًا بشكل جذري، «فاللي مش بيلحق بيبقى صعب جدا يدخل السوق»، ضاربًا مثالًا على ذلك بجريدة «الوطن»، الذي يرأس تحريرها، إذ ذكر أن التركيز الأول كان على الجورنال الورقي ومعه الموقع، وبعد فترة أصبح يتم التركيز على الموقع بشكل أعلى، وحاليا يتم التركيز على صفحة السوشيال.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه لا تطوير بدون تدريب مؤسسي ومنهح للكوادر الصحفية، مؤكدا أن «الوطن» بدأت في تطوير السوشيال ميديا واستحداث فكرة اللايف والفيديوجراف، كون الجمهور أصبح مختلفا، واهتماماته تغيرت، فالجمهور أصبح يرغب في مشاهدة فيديو أو لايف.