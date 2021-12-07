محمود مسلم في جامعة بنها: إنجازات مصر تحتاج وعي ومواجهة للشائعات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس شبكة قنوات dmc، إن قضية الوعي في مصر هي أهم القضايا على الإطلاق وإنجازات القيادة السياسية والتنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تعرضت لأكبر عملية تشويه ونشر شائعات لا مثيل لها في تاريخ مصر قادها الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، التي ما زالت تشن حروبها ضد القيادة المصرية التي نجحت في إقامة جمهورية جديدة وتنميتها في زمن قياسي، وفي ظل تحديات أمنية ومواجهة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال كلمة الكاتب الصحفي محمود مسلم في ندوة «دور الإعلام في تنمية وعي شباب المصري ومواجهة الشائعات» والتي نظمتها جامعة بنها، اليوم، بحضور الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد نجيب رئيس مركز إعداد القادة، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وراجي عامر المستشار الإعلامي بالجامعة، وتناولت الندوة عرضا لرؤية «مسلم» في قضية رفع الوعي لدي الشباب والرد على استفسارات الطلاب والشباب المشاركين في الندوة.

الرئيس نجح في ملف الأمن والإرهاب

وأوضح «مسلم» أن مصر أصبح لها وجه جديد بعد 8 سنوات من ثورة 30 يونيو، وتغيرات بشكل واضح وخطير في وقت قياسي بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يكفيه فقط العمل في محوري مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان ولكنه نجح في أن يقيم جمهورية جديدة بما تحمله الكلمة من معنى.

العاصمة الإدارية نموذج جديد للجمهورية الجديدة

وأكد «مسلم» للطلاب أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجا فريدا في تنمية الجمهورية الجديدة، وأن كل مصري يزورها يشعر بالفخر والزهو، وتعد تحديا كبيرا في ظل ما تعرض له المشروع من كم كبير من الشائعات المغرضة، وتعد المثل الحي لوصول التنمية والتطوير كل ربوع مصر ودرة المدن الجديدة التي شهدت مصر في عهد السيسي الذي لم يكتفِ بالتنمية في المدن الجديدة، ولكن طال التجديد والتطوير كل ربوع مصر من طرق وكباري وصحة وغيرها من الخدمات.

وقال مسلم، إن مصر تشهد تنمية حقيقية والإعلام عليه دور حقيقي في كل المجالات، مشيرا إلى أن الإعلام له تأثيره في تشكيل الرأي العام والوعي، ولكن التأثير المباشر للمؤسسات التعليمية والدينية يفوق الإعلام بكثير وله تأثير أكبر.

رئيس جامعة بنها: خطة لرفع وعي الطلاب والشباب

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تولي أهمية كبرى للكوادر الشبابية في إطار توجهات القيادة السياسية لرعاية الشباب ورفع الوعي والانتماء والولاء للوطن، مضيفا أن مصر حماها الله بقيادة واعية نجحت في العبور بالوطن من مخاطر وأزمات كثيرة، وعلينا مساعدتها بحض الشائعات وتشكيل الوعي لي كل المجتمع.