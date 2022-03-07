اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف»: عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

وأشار التحالف العربي، إلى عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف «التحالف»، ان العملية تأتي ردا لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.

وكانت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سفيرة النوايا الحسنة انجلينا جولي، أطلعت في وقت سابق على الدمار الذي تعرض له «مطار عدن الدولي» إثر استهدافه من الحوثيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأطلعت جولي، على اوضاع النازحين بالمدينة الخضراء بمحافظة لحج جنوب شرقي صنعاء.