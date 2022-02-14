التحالف العربي يشن ضربات جوية على شمال صنعاء

أشارت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى ضربات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية في شمال العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي وقت سابق، قال التحالف إنه أجرى اتصالا بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي، للمطالبة بإخلاء المدنيين لموقع في صنعاء.

وقال التحالف العربي، مساء أمس الأحد، إن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

«التحالف» يطالب المدنيين بإخلاء الوزارات في صنعاء فورا

وأضاف التحالف العربي، في بيان، أنه واستجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير، مطالبا المدنيين المتواجدين بالمقار ووزارات الدولة اليمنية بالعاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيين، بإخلاءها فورا.

انتزاع 320.558 لغما زرعها الحوثيون باليمن

من جانبه، أعلن مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن، أمس الأحد، أنه تمكن من نزع 1.812 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثاني من فبراير 2022، مشيرا في بيان، إلى أن إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 320.558 لغما زرعها الحوثيين بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وفقا لما ذكرته شبكة «روساي اليوم» الإخبارية الروسية.