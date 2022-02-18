«التحالف العربي»: تدمير غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غربي العاصمة اليمنية «صنعاء»، الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، موضحا «الضربات الجوية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«التحالف العربي» لدعم الحكومة اليمنية

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، «التحالف العربي»، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بهدف استعادة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، سيطر عليها الحوثيون، في أواخر عام 2014، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الإرياني: المليشيا الإرهابية لا تتردد في اقتحام المدارس مع كل هزيمة تتكبدها

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، في وقت سابق، إن الحوثيين الإرهابيين التابعين لـ طهران، يعتبرون مدارس الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خزان بشري، ومئات الآلاف من الطلاب جيش احتياط، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المليشيا الإرهابية لا تتردد في اقتحام المدارس مع كل هزيمة تتكبدها، أو مع نفاذ مخزونها من المقاتلين، لاستدراج الأطفال ومسح عقولهم، وحشدهم لجبهات القتال.