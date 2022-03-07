موقع «آر تي» الروسي يتعرض لهجوم سيبراني.. و«تيك توك» يعلق البث المباشر

تعرض موقع شبكة «آر تي»، الناطق باللغة الروسية، لهجوم سيبراني من نوع «دي ديد أو إس» أو «DDoS» من الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم، وقالت إدارة الموقع، إن مصدر الهجوم هي عناوين في الولايات المتحدة، فيما العناوين الروسية تحتل المرتبة الثانية تليها هولندا، وبريطانيا، وأوكرانيا والسويد.

«تيك توك»: سنراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد في روسيا

بدوره، قال تطبيق «تيك توك» الصيني، أمس الأحد، إنه سيعلق البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة على منصته في روسيا، مشيرا إلى أنه سيراجع تداعيات قانون الإعلام الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي.

ويهدد القانون الجديد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما من ينشر ما وصفها الكرملين بـ«الأخبار الكاذبة».

من جانبها، أعلنت شركة «أمريكان إكسبرس» للبطاقات الائتمانية، أمس الأحد، تعليق كل عملياتها في روسيا وبيلاروسيا، وقالت في بيان إن بطاقات الشركة الصادرة في أنحاء العالم لن تعمل بعد الآن لدى التجار أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا، مضيفة إن البطاقات الصادرة عنها في روسيا لن تكون صالحة في الخارج.

وفي سياق متصل، أشارت «أمريكان إكسبرس»، إلى أنها ستوقف أيضا كل عملياتها التجارية في بيلاروسيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال، أمس الأحد، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.

«جونسون» يستقبل نظيريه الكندي والهولندي

من جانبه، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الاثنين، نظيريه الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روته، وسيزور أن الزعماء الثلاثة قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وفي ألمانيا، حذر وزير الاقتصاد الألماني روبيرت هابيك من أن بلاده ستواجه وضعا صعبا في إمدادات الطاقة الشتاء المقبل، في حال انقطاع توريدات الفحم والغاز من روسيا.