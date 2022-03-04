التحقيق مع «تيك توك» بسبب تأثيره السلبي على الأطفال: مصدر قلق للجميع

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من التحديات المختلفة التي يلعبها المراهقين والأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن أشهرها «تيك توك»، إذ تزايدت مخاطره بشكل كبير بسبب تأثيره على الصحة العقلية للمستخدمين.

وأعلن عدد من المدعين العامين بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بدء التحقيق في تأثير تطبيق «TikTok» على الشباب الأمريكي، وذلك في إطار الضغط السياسي المستمر الذي يجرى تطبيقه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع «CNN Business».

ويجرى التحقيق في تقنيات مشاركة المستخدم على TikTok، والمخاطر المزعومة التي ربما يشكلها موقع الفيديوهات القصيرة على الصحة العقلية للأطفال، ويحقق المدعون مع الشركة لتحديد ما إذا كانت أي من ممارساتها تتعارض مع قوانين حماية المستهلك الحكومية.

تحديات «تيك توك» مصدر قلق رئيسي

وقال وليان تونج، المدعي العام بولاية «كناتيكيت» في بيان له، إنه يتم التحقيق في الوقت مع «تيك توك» باعتباره أحد «التحديات الفيروسية المتهورة» ومصدر قلق رئيسي للجميع بسبب المحتوى الذي يتم تداوله عليه: « بالرغم من إتخاذ TikTok بعض الإجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بالأطفال، فإن نتيجة التحقيق هي الوحيدة التي ستثبت حجم المخاطر التي تنتج عن استخدام المنصة الإلكترونية لفترات طويلة، وما تفعله على وجه التحديد لإبقاء أطفالنا على الإنترنت».

ويشارك في التحقيق الولايات التالية: «كاليفورنيا، فلوريدا، كنتاكي، ماساتشوستس، نبراسكا، نيوجيرسي، تينيسي وفيرمونت».

تيك توك ترد على الاتهامات والتحقيق الموجه لها

وأوضح تي جيه دونوفان، المدعي العام بولاية فيرمونت، في بيان: «مثل العديد من الآباء ومقدمي الرعاية، ما زلت أشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب، وهدف التحقيق حماية الأطفال ودعم الوالدين، وسيبذل مكتبي كل ما في وسعه لحماية الشباب من أضرار الإنترنت».

وردًا على الاتهامات السابقة بالتأثير السلبي على الصحة العقلية للأطفال والشباب، قالت TikTok في بيان، إنها تحد من مميزاتها حسب العمر، وتوفر الأدوات والموارد للآباء، وتراعي سياسة الاستخدام رفاهية الشباب: «نحن نهتم بشدة ببناء تجربة تساعد على حماية ودعم رفاهية مجتمعنا، ونقدر أن المدعين العامين في الولايات المختلفة، يركزون على سلامة المستخدمين الأصغر سنًا، ونتطلع إلى تقديم معلومات عن إجراءات حماية الأمان والخصوصية المناسبة التي نوفرها للمراهقين».