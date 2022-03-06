روسيا تلجأ لبطاقات «يونيون باي» الصينية ردًا على «فيزا» و«ماستر كارد»

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن البنوك الروسية ستصدر قريبًا بطاقات تستخدم نظام البطاقات الصينى «يونيون باي»، وذلك بعد أن علَّقت «فيزا» و«ماستر كارد» عملهما فى روسيا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

المركزي: «فيزا» و«ماستر كارد» ستظل تعمل في روسيا

ورغم ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي، أمس السبت، أن بطاقات فيزا (NYSE:V) و«ماستر كارد» الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، كما أن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

وقال المركزي الروسي إن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.

«فيزا» و«ماستر كارد» لن تعمل في الخارج

وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام «فيزا» و«ماستر كارد» خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.

وأوصى في حالة السفر إلى الخارج باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني «مير»، والتي تعتمدها دول، بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.