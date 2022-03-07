موسكو: أحداث أوكرانيا ستؤدي إلى نوع جديد من العلاقات مع الغرب

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أحداث أوكرانيا، ستؤدي إلى نوعية جديدة من العلاقات بين بلاده من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، من جهة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

قصف روسي مكثف لمدن وسط وشمال وجنوب أوكرانيا

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن مدينة «خاركيف» تكافح لصد هجوم روسي، فيما أشار مسؤول أوكراني، إلى قصف روسي مكثف لمدن وسط وشمال وجنوب البلاد .

وكان زيلينكسي، انتقد في وقت سابق، الحلفاء الغربيين، وقال إن العقوبات على روسيا غير كافية، فيما أوضح مفاوض أوكراني لـ شبكة «فوكس» الإخبارية الأمريكية، أن «كييف»، منفتحة على بحث نماذج غير عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

مسؤول أمريكي: تحول مطار سري إلى مركز لتزويد أوكرانيا بالسلاح

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن مطارا سريا تحول إلى مركز لتزويد أوكرانيا بالسلاح.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن لدى أعضاء «الناتو» ضوء أخضر لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المخابرات الأوكرانية ومقاتلي «كتيبة آزوف» النازية يخططون لتفجير مفاعل نووي اختباري بمحيط منطقة معهد خاركوف للفيزياء، شرق أوكرانيا، واتهام القوات الروسية بقصفه.

وأضافت الوزراة الروسية، أنها حصلت على وثائق من موظفين في مكاتب بيولوجية أوكرانية تؤكد أن مكونات أسلحة بيولوجية كان يجري تطويرها بتمويل أمريكي بمناطق قرب الحدود الروسية، وأتلفت كييف جميع الأدلة.

«قديروف» يدعو قوات أوكرانيا إلى إطلاق حرب مشتركة على النازيين الجدد

وفي سياق متصل، وعبر «تيليجرام»، دعا الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف القوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، إلى إطلاق حرب مشتركة على النازيين الجدد والزمر المتطرفة في أوكرانيا، مشيرا إلى «جماعة ستيبان بانديرا» و«الشياطين» وقطاع الطرق الآخرين في أوكرانيا.