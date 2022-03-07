سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن انفجارات دوت في محيط العاصمة السورية دمشق، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن في وقت سباق، أن جنوده قتلوا بالرصاص، أمس الأحد، فلسطينيا هاجم موقعا عسكريا في الضفة الغربية المحتلة بزجاجات حارقة، مضيفا إن الجنود قتلوه بالرصاص بعد أن أمسكوا به مع فلسطيني آخر، إثر إلقائهما زجاجات حارقة على موقع عسكري في منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

من جانبه، أوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينيا طعن جنديا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أمس أحد، فأصابه قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن اثنين من جنوده أصيبا بجروح طفيفة، أحدهما من جراء الطعن، والآخر أثناء إطلاق النار.

إغلاق منطقة صناعية في حيفا

من جانبه، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، خطة لإغلاق منطقة صناعية رئيسية في مدينة حيفا الساحلية. وتهدف الخطة إلى التخلص التدريجي خلال 10 سنوات من المصانع، ومنها أكبر مصفاة للنفط.

وستستثمر حكومة الاحتلال مليار شيقل (305 ملايين دولار) لبناء عشرات الآلاف من وحدات الأبنية وتحسين وسائل النقل العام في الأماكن التي توجد بها الآن هذه المصانع.

بدوره، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية توجيهات بالتحقيق في وفاة السفير الهندي لدى فلسطين موكول أريا، الذي فارق الحياة في مقر عمله.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، إن طائرتيتن إيرانيتين بدون طيار أسقطهما العام الماضي، كانتا تحملان أسلحة إلى قطاع غزة.