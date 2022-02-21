شكري يبحث هاتفيا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا دعم جهود التسوية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، في إطار التنسيق والتشاور الدوري حيال المُستجدات على الساحة السورية.

وأكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ بيدرسون أطلع شكري على التحركات والاتصالات الجارية، سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، مُعربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لجهود التسوية.

شكري: مصر حريصة على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا

وأضاف حافظ أنّ الوزير شكري، أكّد حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مشددا على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي.

ونوّه وزير الخارجية بضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة المُمتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.