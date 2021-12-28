قوات الاحتلال تشن عدوانا صاروخيا على سوريا وتتسبب في حريق باللاذقية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا صاروخيًا استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية، وذلك حسبما صرح مصدر رسمي لوكالة الأنباء السورية، لافتًا إلى أنه في حوالي الساعة 3.21 فجر اليوم شنت قوات الاحتلال عدوان جوي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية.

وأوضح المصدر العسكري السوري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وحصر نتائج العدوان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاشتعال النيران في مرفأ الحاويات باللاذقية، بينما تكافح قوات الأمن من أجل إطفائها.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

إسرائيل اعتادت على شن هجوم على الأراضي السورية

واعتادت إسرائيل على شن هجوم على الأراضي السورية حيث استشهد 5 أشخاص في عدوان جوي إسر ئيلي بينما وأصيب جنديان سوريان في الثامن من الشهر ذاته، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن وسائل الإعلام الرسمية.

وشهد الشهر الماضي ضربة إسرائيلية لمستودعات السلاح والذخائر في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري، كما تسبب قصف إسرائيلي في أكتوبر الماضي في استشهاد 5 في الأراضي السورية.