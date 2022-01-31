هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق دون خسائر

أشارت وسائل إعلام سورية رسمية إلى هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق، وقال وسائل الإعلام إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر عسكري إنه في نحو الساعة 3:05 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

مصدر عسكري: وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضه

وأضاف المصدر العسكري أن وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لما نشرته قناة الإخبارية السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد عدة تقارير لـ«المرصد السوري لحقوق الانسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن» مطلع يناير الجاري، التي أشارت إلى أن «حزب الله» اللبناني بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها القوات السورية للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع، ومركزًا لتدريب عناصر المخابرات الجوية على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة «دمشق»، ويتواجد بها الحزب منذ عام 2015.

مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا

جدير بالذكر، أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لـ الجيش السوري وخصوصاً أهدافا إيرانية وأخرى لميليشيا «حزب الله».