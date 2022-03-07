جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مؤتمرا صحفيا تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وشهد الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وقال اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إنّ احتفال القوات المسلحة باليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، الذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، موضحا أنّ الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار، الذين جسّدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف، أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا لتقديم الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديرا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.