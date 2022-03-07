وزير الخارجية الصيني: علاقتنا مع روسيا قوية والأزمة ستطول دول العالم

قال وزير الخارجية الصيني «وانج يى»، إنّه يجب العمل على خفض التصعيد فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، تنقله قناة «العربية»، أنه يجب حل الصراع في أوكرانيا عبر الحوار، وتابع قائلا: «على المجتمع الدولي تسهيل إجراء المحادثات بشأن أوكرانيا».

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن بكين تلعب دورا هاما لتسهيل الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا: «ننتهج مبدأ الحيادية في الصراعات العالمية»، وأوضح أن بكين تسعى لتأمين خروج الأجانب من أوكرانيا: «ندعو للحفاظ على سلامة المدنيين في أوكرانيا والعالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة».

الصين: نرفض أي مبادئ أمنية دولية تفرض بشكل أحادي

وأكد وزير الخارجية الصيني، أنّ الأزمة العالمية إذا وقعت ستشمل كل دول العالم، قائلا: «نرفض أي مبادئ أمنية دولية تفرض بشكل أحادي»، لافتا إلى أن تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية: «موقفنا هو رفع راية السلام في العالم ويجب أن نعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة، وإدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف».

وشدد على عدم تدخل أي طرف ثالث في العلاقة بين روسيا والصين، موضحا أن العلاقات مع روسيا قوية رغم التحديات العالمية: «لدينا التزام دائم لتعزيز التعاون مع روسيا، فضلا عن علاقات استراتيجية مع دولة هي الأكبر في العالم».

ولفت إلى أن السفارة الصينية في أوكرانيا تعمل على سرعة إجلاء المواطنين، والصين مستعدة للتعاون مع القوى الكبرى في العالم للمساهمة في حل الأزمة.