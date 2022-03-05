أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: ممرات إنسانية وأسلحة روسية جديدة في الطريق

تمثلت أبرز أخبار روسيا وأوكرانيا في اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في إعلان وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا ابتداءً من الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت موسكو، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أنَّ أسلحة روسية جديدة بينها صورايخ باليسيتة في الطريق لدخول أوكرانيا.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: «روسيا أعلنت وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا المحاصرتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو».

وأضاف البيان أنَّه «تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على الممرات الإنسانية وطرق خروج المدنيين من هذه المدن»، في واحد من أحدث تطورات أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه ميناء ماريوبول الاستراتيجي شرقي أوكرانيا، السبت، لحصار وهجمات عنيفة من جانب الجيش الروسي، حسبما أعلن رئيس المدينة فاديم بويتشنكو، الذي دعا إلى إنشاء ممر إنساني.

صواريخ باليستية روسية تتجه لأوكرانيا.. والسيطرة على ماريوبول ستكون نقطة تحول في الحرب

ومن شأن السيطرة على ماريوبول أن تشكل نقطة تحوّل مهمة في أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، لأن ذلك سيتيح إقامة صلة بين القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس.

جاء ذلك في الوقت الذي تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيديو، يكشف تعزيزات عسكرية روسية جديدة تستعد لدخول الأراضي الأوكرانية. وتظهر في الفيديو آليات عسكرية محملة بصواريخ بالستية، في منطقة تاجونروغ بروستوف الروسية على شاطئ بحر آزوف، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية.