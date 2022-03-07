اتصالات مصر تفوز بجائزة Top Employer كأفضل بيئة عمل للموظفين في 2022

فازت شركة اتصالات مصر، المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة «أفضل بيئة عمل للموظفين» للعام الرابع على التوالي من مؤسسة Top Employer العالمية المعنية بممارسات الموظفين والأفراد في مختلف القطاعات، والتي تمنح شهادة «أفضل بيئة عمل» للشركات التي ينطبق عليها أعلى المعايير الدولية المعتمدة.

جاء فوز اتصالات مصر بجائزة أفضل بيئة عمل للموظفين، ليعكس مدى حرصها على توفير بيئة العمل الأنسب لموظفيها وتقديم الدعم المستمر لهم من خلال الامتيازات والمهارات التي تسهل أداء مهامهم الوظيفية وتؤهلهم لتقديم الأفضل دائما لعملائها.

الاستثمار في موظفي الشركة

وقالت داليا الجزيري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية بشركة اتصالات مصر، إنّ أفضل ما يميز فريق عمل شركة اتصالات مصر، أنّنا نستمتع ببيئة العمل داخل الشركة، ما يجعلنا نحرص دائما على تقديم الأفضل للموظفين الذين يقدمون أفضل ما لديهم للعملاء، فالاستثمار في موظفي الشركة يعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاحنا ويتماشى مع قيمنا المؤسسية باعتبار الموظف شريك نجاح حقيقي، حيث ترى الشركة نفسها مسؤولة بشكل كامل عن ارتباط موظفيها ورضاء عملائها، وذلك لن يتحقق دون توافر بيئة عمل ملائمة تحقق التوازن بين الحياة العملية والشخصية للموظف وتنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للعميل.

وأضافت الجزيري، أنّه خلال العامين الماضيين تعلمنا جميعا دروسا قيمة، لذلك أنا فخورة جدًا بفريق اتصالات مصر الذي كان يتمتع بالتواضع والمرونة للتعلم المستمر، وهو ما جعل اتصالات مصر تحافظ على مستوى متقدم بين الشركات الأخرى بشهادة المؤسسات العالمية، وذلك لالتزامنا بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالتوجيه والقيادة، التطوير والتدريب، والتنمية، وجذب الكوادر الجديدة دون التهاون في الحفاظ على سلامة موظفينا من فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في جميع فروع ومكاتب الشركة.

فحص شامل لسياسات الموارد البشرية

وأوضحت أنّ فوز اتصالات مصر بجائزة أفضل بيئة عمل للموظفين المقدمة من مؤسسة Top Employer جاء بعد إجراء فحص شامل لسياسات الموارد البشرية وتحليل متكامل لبيئة العمل، لضمان تحقيق الشركة للمعايير الدولية، وبالتالي جدارة الشركة للحصول على الجائزة، لذلك أتوجه بالتهنئة والشكر لكل من شارك في هذه الرحلة وحافظ على استمرارية العمل بشكل رائع.

يذكر أنّ اتصالات مصر فازت بجائزة أفضل بيئة عمل في 2019 و2020 و2021، وهذا العام يعد الرابع على التوالي الذي تفوز فيه الشركة بالجائزة.