بايدن: نحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين حول الوضع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين، بشأن الوضع في أوكرانيا، بالتزامن مع أنباء عن رفض الصين فرض عقوبات مالية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إمكانية حظر استيراد النفط والغاز الروسي، وذلك حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وكالة «أسوشيتدبرس»، قد أفادت اليوم، بأن الصين رفضت فرض عقوبات مالية على روسيا، مُرجعة السبب إلى أن هذه العقوبات تفتقر إلى الأساس القانوني.

جاء ذلك على خلفية العقوبات المالية والاقتصادية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها، فجر الخميس الماضي، على أوكرانيا، ودخلت يومها السابع على التوالي.