خبيرة اتصالات: الصين بدأت إجراء العمليات الجراحية عن بُعد من خلال «5G»

قالت الدكتورة مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إن بعض العمليات الجراحية تُنفذ بواسطة الروبوت، ولكن مع التطور أصبحت هناك مطالب لإجراء العمليات عن بعد بسبب تواجد الطبيب في مكان غير مكان المريض، لافتة إلى أن التطور في الطب تطلب استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لتوفير أعلى سرعة لحظية ودقة في نقل حركة يد الجراح بشكل لحظي.

الصين بدأت تفعيل دور العمليات الجراحية عن بُعد

وأوضحت «الحفناوي»، خلال استضافتها ببرنامج مصر تستطيع مع الإعلامي أحمد فايق، والروبوت «توت» والمذاع على فضائية «DMC»، لمناقشة مستقبل طب الأمراض المزمنة، أن بعض المدن الصينية بدأت تفعيل دور العمليات الجراحية عن بُعد، لافتة إلى أن التقنيات ساعدت الأطباء في إجراء عمليات جراحية في مختلف أنحاء البلاد دون الحاجة للسفر والتنقل وإهدار الوقت.

العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والصحة ظهرت خلال جائحة كورونا

ومن جانبه، أشار المهندس حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا، إلى أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتطوير القطاع الصحي ظهرت خلال تفشي جائحة كورونا في 2020، حيث ظهر تأثيرها على قطاعات مختلفة، ولكن في تلك الفترة وصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى 9 مليارات دولار.

وذكر، أن التحول الرقمي من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويؤدي إلى البحث عن طرق لتسريع التطور وتوفير الخدمات والمنتجات بأقل تكلفة.

وأكد «فهمي»، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها في تشخيص الأمراض، لقدرتها على جمع أكبر أنماط متكررة ومعقدة ومتشابكة للوصول إلى معلومات مفيدة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي له أهمية في كل مجالات الحياة وليس الطب فقط.