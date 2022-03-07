وزير السياحة يبحث مع رئيس متحف اللوفر تدريب المرممين وإقامة معارض أثرية

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لورانس دي كاررئيس متحف اللوفر بباريس والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعباسية لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانب المصري ومتحف اللوفر، أحد أعرق الهيئات المتحفية في العالم.

واستهل العناني اللقاء بالترحيب برئيس المتحف والوفد المرافق لها، موجها لها التهنئة بتولي مهام منصبها الجديد في سبتمبر الماضي، ومؤكّدًا عمق العلاقات المصرية-الفرنسية، إذ تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة وتعاون مثمر في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار.

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على تعزيز سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ومتحف اللوفر، ومن بينها العمل على تجديد بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه عام 2016 بين القسم الإسلامي بمتحف اللوفر ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة وتعظيم الاستفادة منه من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات في مجالات العمل المتحفي بصفة عامة، بما في ذلك تدريب الأمناء والمرممين وإقامة المعارض الأثرية المؤقتة وغيرها من مجالات التعاون المثمر.

وخلال الاجتماع، أكّد وزير السياحة والآثار ضرورة العمل على استدامة المشروعات التي تتم بالتعاون بين الطرفين، بما يضمن الاستمرارية وتنوع أطر العمل المشترك وعلى رأسها الشق الأثري والمتحفي.

وعبّرت رئيس متحف اللوفر عن سعادتها باللقاء وبما يمثله من تأسيس لصيغة متجددة للشراكة المصرية البناءة في مجالات الآثار والمتاحف، كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار المصرية في مجالات المتاحف والآثار.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، ومن الجانب الفرنسي فيسينت روندوتمدير قسم المصريات بالمتحف، وماتهياس جرولير مدير مكتب رئيس متحف اللوفر.