شركات السياحة تطالب بزيادة عدد تأشيرات العمرة خلال رمضان

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من الشركات المنظمة لبرامج العمرة لهذا العام تقدمت بطلبات لوزارة السياحة والآثار لتعديل موعد عودة معتمري الطاقة التشغيلية بحصة شهر رجب حتى يوم 10 رمضان بدلا من آخر الشهر الجاري، بسبب تأخر بدء رحلات العمرة ووجود صعوبة لدى بعض الشركات في تسويق البرامج، فضلا عن عدم وجود تصاريح لحجز رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على تطبيق «اعتمرنا» حتى يوم 25 مارس الجاري.

مطالب بزيادة تأشيرات العمرة

ذكر «عنبي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن كل شركات السياحة بعد القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، التي ألغت بشكل شبه كامل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمملكة، تطالب وزارة السياحة بالعمل مع الجهات الحكومية المختلفة لزيادة الطاقة التشغيلية لتأشيرات العمرة خلال شهر رمضان عن حصة الـ 20 ألف تأشيرة المقررة سلفا لشهر الصوم، لافتا إلى أنه لا يوجد سبب منطقي حاليا لعدم زيادة أعداد التأشيرات في ظل الأوضاع الصحية الجديدة بالمملكة.

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وأشار إلى أن قرار السعودية الخاص بإلغاء إجراء تحليل "p.c.r" قبل السفر إليها، فضلا عن إلغاء الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين المصريين فور وصولهم للأراضي السعودية، سيسهم في انخفاض سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي في حدود من 4 إلى 5 آلاف جنيه، فيما ستنخفض أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم في حدود من 7 إلى 8 آلاف جنيه.

توفير 1300 جنيه في سعر التذكرة

أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن إلغاء الحجر الصحي المؤسسي سيجعل شركات السياحة تبدأ خط سير رحلاتها من جدة بدلا من المدينة المنورة ما يوفر نحو 1300 جنيه على الأقل في سعر التذكرة، كما أن هذا القرار يزيد من أعداد الفنادق المتاحة لإقامة المعتمرين في مكة والمدينة المنورة.

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يذكر أن وزارة السياحة والآثار حددت أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام بـ 60 ألف معتمر، يتم تقسيمهم على 3 أشهر (رجب وشعبان ورمضان) بحيث تكون حصة كل شهر 20 ألف تأشيرة على أن تكون حصة كل شركة منظمة لرحلات العمرة 15 تأشيرة كل شهر.