«شركات السياحة»: التأمين على رحلات سفر المصريين للعمرة

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرارات المملكة العربية السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء الحجر الصحي والإجراءات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في الحرم المكي يساعد على زيادة أعداد الأشخاص للقيام بنسك العمرة في شهري شعبان ورمضان المقبل، موضحا أن المملكة لم تحدد عدد التأشيرات الممنوحة للمصريين ولكن القائمين على العمرة في مصر هم الذين حددوا الأعداد وفقا لرؤية داخلية.

السعودية تلغي التباعد الاجتماعي

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه كان هناك شرط لإجراء مسحة pcr للسفر إلى السعودية والإقامة في الفندق لمدة 5 أيام وإجراء 3 مسحات بي سي آر أثناء التواجد بالمملكة وكل هذا تم إلغاؤه مع أيضا إلغاء التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

زيادة رغبة الأشخاص في السفر

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن القرارات الأخيرة ستزيد رغبة الأشخاص في السفر إلى السعودية للقيام بالعمرة، مبينا أن هناك تأمينا على رحلات سفر المصريين للعمرة ويستطيع الشخص استرداد قيمة الرحلة بناء على التأمين المدفوع، مشيرا إلى أن الأسعار ستقل بعد إلغاء شرط مسحة الـ بي سي آر للحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا التأثير سيظهر في شهر رمضان لأن حجوزات شهر شعبان قد انتهت، مبينا أنه متاح القيام بالعمرة لمختلف الأشخاص والأعمار من المصريين، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية لم تحدد تأشيرات عمرة بعدد معين للمصريين ولكن القائمين على العمرة في مصر هم الذين حددوا عدد التأشيرات.