سلع المجمعات الاستهلاكية: كل الأصناف متاحة بأسعار أقل 20% من الأسواق (فيديو)

تحرص الحكومة على توفير وإتاحة كل منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بما يتراوح بين 15% إلى 20% مع ضخ كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين طوال الوقت في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر.

جاء ذلك ضمن تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا بعنوان «المجمعات الاستهلاكية.. أداة الحكومة لدعم استقرار الأسعار»،

توفير جميع الأصناف في المجمعات الاستهلاكية

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين وجود مخزون من كل السلع الأساسية حيث إن المجمعات الاستهلاكية توجد بها كل الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى.

ويعمل جهاز حماية المستهلك على تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكّد من جودة المنتجات المطروحة ومتابعة تداول وضخ السلع بكميات مناسبة في السلاسل التجارية والأسواق المختلفة.

احتياطي دواجن يكفي 6 أشهر ومخزون قمح يكفي لنهاية العام

وأكّدت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أنَّ الدولة لديها احتياطي استراتيجي آمن لمدة 6 أشهر، مبينة أنَّ مصر لا تعاني من أي أزمة في نقص الدواجن، وقالت شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، إن مخزون القمح في مصر يكفي لنهاية العام الجاري خصوصا مع حصد محصول القمح المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة.