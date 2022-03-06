شعبة الدواجن: لا نعاني من أي أزمة متعلقة بتوفير السلع الغذائية

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي آمن لمدة 6 أشهر، وبالتالي فإن مصر لا تعاني من أي أزمة متعلقة بتوفير السلع الغذائية، لكن بعض التجار والموردين يخزنون كميات كبيرة من السلع مثل العلف الخاص بالرومي، الذي تسبب في رفع سعر الدواجن.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن في المزرعة تقدر بنحو 33 جنيها بعدما أن كانت 31 جنيها، بينما تراوحت أسعار البيض ما بين 61 و63 جنيها، بعد أن كان بـ55.5 جنيه: «بعد الأسبوع الأول من رمضان يمكن أن تنخفض أسعار الدواجن في حال تطبيق المنظومة الرقابية الصارمة».

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «لما مخزون الذرة الصفراء في مصر يبقى 11 شهرا، ليه يوصل لـ7.5 ألف جنيه، والعلف يوصل لـ10.5 ألف جنيه، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحركات إيجابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بقوت الشعب».

سر زيادة أسعار الدواجن

وتابع رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن القيادة السياسية تحركت منذ أشهر للتعامل مع رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن زادت بسبب ارتفاع سعر العلف من 9 آلاف إلى 10.5 ألف جنيه، كما أن العلف الخاص بالرومي سعره 11.6 ألف جنيه، بعد أن كان ثمنه 9.6 ألف جنيه.

دعوة إلى محاسبة مخزني السلع

وأردف: «يجب محاسبة من يخزنون هذه السلع، لأنهم يرغبون في التربح من أزمة يعاني العالم منها، ما يحدث غير عقلاني ولا أحد يقبله على الإطلاق، ونحن على مشارف شهر رمضان وهناك زيادة على الطلب بنسبة الربع، وإذا لم نتحرك لمواجهة مخزني السلع فإننا سنواجه مشكلة كبيرة في شهر رمضان».