سعر اليورو الإثنين 7-3-2022 في مصر.. يواصل تراجعه محليا وعالميا

واصل سعر اليورو اليوم الإثنين 7-3-2022، التراجع الذي بدأه في مصر وعالميا في بداية التعاملات اليومية داخل البنوك المصرية، حيث تراجع سعر بيع العملة الأوروبية الموحد مقابل سلة من العملات العالمية، لليوم الخامس على التوالي، مقابل الدولار، مسجل أدنى مستوى لها في 22 شهرا.

وجاءت أسعار اليورو مدعومة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن تجدد المخاوف من اتساع فجوة اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

سعر اليورو اليوم

وجاء بنك كريدي أجريكول في المركز الأول ضمن قائمة أفضل البنوك التي تبيع لها اليورو للمواطنين، بسعر 17.3685 جنيه، فيما احتل بنك المصرف العربي الدولي أفضل البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 17.1563 جنيه.

ونقدم لكم فيما يلي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بيعًا وشراءً، بعد تراجعه في البنوك المصرية، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم في بنك مصر 17.236 جنيه للبيع و16.925 جنيه للشراء .

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.2588 جنيه مقابل 17.947 جنيه للشراء.

- شعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.2588 جنيه مقابل 16.947 جنيه للشراء

- بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB، سعر 17.258 جنيه، مقابل 16.947 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.441 مقابل 17.050 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 17.258 جنيه للبيع، مقابل 16.947 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في «ميد بنك» 17.240 جنيه للبيع، مقابل 16.938 جنيه للشراء في «ميد بنك».

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.08 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 3.99 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.330 دينار.

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.087 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 125.08 ين ياباني.