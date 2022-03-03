سعر اليورو اليوم الخميس 3-3-2022 في مصر.. التراجع مستمر

شهد سعر اليورو، اليوم الخميس 3-3-2022 في مصر، تراجعًا فى كافة البنوك مع بداية التعاملات اليومية، في ظل مخاوف من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية التي تستمر لليوم السابع على التوالي، على الاقتصاد العالمي.

وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 3%، إذ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 % إلى 97.604، وكان المؤشر قفز من قبل ليحقق 97.834، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2020.

ويتصدر بنك التعمير والاسكان، تصنيف أفضل البنوك في بيع اليورو للمواطنين، وذلك بسعر 17.5266جنيه، اليوم الخميس 3-3-2022، بينما احتل المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك في الشراء، وسعر شراء اليورو اليوم هو 17.4999 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بيعًا وشراءً، تراجعه فى كافة البنوك المصرية، إذ سجّل في بنك مصر سعر 17.507 جنيه للبيع مقابل 17.346 جنيه للشراء، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 17.5488 جنيه مقابل 17.3221 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.529 جنيه مقابل 17.368 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بسعر 17.529 جنيه مقابل 17.343 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه سعر 17.708 للبيع مقابل 17.503 للشراء في «ميد بنك»، وسعر 17.529 للبيع مقابل 17.368 للشراء ببنك قناة السويس، وسجل سعر 17.537 جنيه مقابل 17.348 جنيه للشراء في البنك الأهلي اليوناني.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وسجّل سعر بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية تراجعًا جماعيًا اليوم الخميس 3-3-2022، إذ بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.44، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.16، وسجل اليورو مقابل الدرهم الإماراتي سعر 4.07، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.336، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.11، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 128.46.