سعر اليورو اليوم الأحد 27-2-2022: مستقر محليا ومرتفع عالميا

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 27-2-2022 مع بداية التعاملات اليومية استقرارًا سعريًا، إذ يعد اليورو من العملات الأوروبية التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، كما أنَّه يعد ما من العملات الأكثر طلبًا لدى عدد كبير من المستوردين بعد العمله الأمريكية.

البنوك الأفضل بيعًا وشراءً لليورو

وصنف بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 27 -2-2022 قائمة أفضل البنوك التي تبيع له اليورو بسعر 17.733 جنيه للمواطنين اليوم، فيما تصدّر البنك المركزي قائمة أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم، بسعر 17.634 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه بيعًا وشراءً في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد 27-2-2022، إذ سجّل في بنك مصر سعر 17.8051 جنيه للبيع مقابل 17.371 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.4531 جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.487 جنيه للشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.457 جنيه للشراء.

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.822 جنيه للبيع مقابل 17.528 جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.827 جنيه للبيع مقابل 17.482 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي اليوناني بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.816 جنيه مقابل 17.542 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وسجل سعر بيع اليورو مقابل العملات الاجنبية ارتفاعا اليوم الأحد 27-2-2022 وبيع مقابل الجنيه المصري بسعر 17.74 جنيه، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.22 ريال، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.13 درهم، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.126 دولار، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 130.25 ين.