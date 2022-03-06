سعر اليورو اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر.. تراجع محلي وعالمي

تراجع سعر اليورو اليوم الأحد في بداية التعاملات اليومية داخل البنوك المصرية، حيث انخفضت العملة الأوروبية مقابل سلة من العملات، وفي مقدمتها الدولار، إذ يواجه اليورو أسوأ أسبوع له في 9 أشهر، بعد أن أضرّت الحرب الروسية - الأوكرانية، توقعات النمو الأوروبية، كما ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 1% بعد صدور البيانات الإيجابية من سوق العمل الأمريكي.

سعر اليورو اليوم

وجاء بنك مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الأول بقائمة أفضل البنوك في بيع اليورو للمواطنين، بسعر 17.3907 جنيه، فيما احتل بنك مصر صدارة قائمة أفضل البنوك في تشترى منها اليورو بسعر 17.4195 جنيه.

ونقدم لكم فيما يلي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بيعًا وشراءً، بعد تراجعه في البنوك المصرية، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.5298 جنيه مقابل 17.3403 جنيه للشراء.

- شعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.5298 جنيه مقابل 17.315 جنيه للشراء

- بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB، سعر 17.4416 جنيه، مقابل 17.050 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.529 مقابل 17.356 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك السويس 17.441 جنيه للبيع، مقابل 17.044 جنيه للشراء.

- وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني 17.518 جنيه، مقابل 17.357 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في «ميد بنك» 17.419 جنيه للبيع، مقابل 17.99 جنيه للشراء في «ميد بنك».

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.10 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.01 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.330 دينار.

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.09 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 126.55 ين ياباني.