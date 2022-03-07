شاب ينهي حياته شنقاً داخل منزله لمروره بأزمة نفسية في الفيوم

لم يستيقظ الشاب العشريني في موعده كعادته كل يوم، مما أثار قلق أسرته عليه، خصوصاً بعد مروره بأزمة نفسية سيئة منذ أيام، فدخلوا للاطمئنان عليه وإيقاظه من نومه، لتتملكهم الصدمة حينما، إذ وجدوا جثته متدلية من سقف غرفته، بعدما أنهى حياته شنقاً بواسطة ربط ملاءة السرير في سقف الغرفة، فتعالت الصرخات والاستغاثات من أسرته، ليهرع الجيران إليهم، وتأكدوا من وفاته فأبلغوا الشرطة التي هرعت على الفور إلى منزله بمنطقة قحافة بنطاق مركز شرطة الفيوم.

بلاغ بانتحار شاب في الفيوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة مسجد السلام بقحافة، بقيام شاب بإنهاء حياته شنقاً داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على جثة «محمد.ع»، في العقد الثاني من العمر، متدلية من سقف غرفته، إذ أكدت أسرته قيامه بإنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية منذ فترة.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وتم إنزال جثة الشاب من المشنقة التي أعدها لنفسه، وطلب سيارة الإسعاف التي حضرت على الفور، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

وأبدى أهالي المنطقة حزنهم الشديد على إنهاء الشاب حياته بهذه الطريقة المأساوية، إذ أكدت فاطمة محمود، إحدى أهالي المنطقة، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ الشاب الراحل كان دائماً في حاله، ولم يكن يترك فرضاً إلا ويصليه جماعة في المسجد، مؤكدةً أنّ وفاته صدمة لجميع أهالي المنطقة، داعيةً له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.