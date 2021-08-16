بينهم 12 مراهقا.. 49 حالة انتحار في 45 يوماً بالفيوم

اليأس.. فقدان المتعة في الحياة.. الفقر.. الخلافات الزوجية.. قصص الحب الفاشلة.. الأمراض النفسية.. تلك أبرز أسباب انتشار الانتحار بصورة كبيرة في محافظة الفيوم خلال الآونة الأخيرة، منهم من نجح في إنهاء حياته وآخرون جرى إنقاذهم، ولكن الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين وأصبح محل بحث الكثير من الأطباء النفسيين، هو انتشار ظاهرة انتحار الأطفال في سن المراهقة بدءاً من 10 سنوات وحتى 17 سنة، فيما تصدرت حبة الغلة القاتلة وسم الفئران المشهد في وسائل الانتحار، حيث بلغ عدد المنتحرين 49 حالة خلال 45 يوماً فقط بينهم 12 طفلاً.

نصيب الأسد.. 17 حالة انتحار بمدينة الفيوم في 45 يوماً

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ مدينة الفيوم كان لها نصيب الأسد في حالات الانتحار، حيث شهدت 17 حالة انتحار من إجمالي 49 حالة خلال الـ 45 يوماً الماضية، واحتل سم الفئران الصدارة في الانتحار في مدينة الفيوم، يليه حبة حفظ الغلة، ثم المبيدات الحشرية.

وكشف المصدر الأمني أنّ حالات الانتحار في مدينة الفيوم على مدار الـ 45 يوماً شملت انتحار كل من خالد ربيع محمد (42 سنة)، وسلامة محمد السيد (18 سنة)، وسيد نافع عبدالله (26 سنة)، ومعوض عوض رمضان (20 سنة)، ومحمود محمد مرسي (67 سنة)، وهدى رمضان موسى (30 سنة)، وممدوح علي حافظ (45 سنة)، وبسمة ناصر عثمان (23 سنة) وجميعهم انتحروا بواسطة سم الفئران.

كما تخلص آخرون من حياتهم مستخدمين حبة الغلة القاتلة، وهم شيماء عرفة حميدة (18 سنة)، وإسلام محمد فتحي (15 سنة)، وفتوح عبدالستار عويس (43 سنة)، وأحمد محروس علي (15 سنة)، ولمياء حسن محمد (30 سنة)، ورضوى محمد أحمد (38 سنة)، فيما تخلص كل من حافظ عبدالله حافظ (57 سنة)، ودينا ربيع جمال (16 سنة)، بواسطة تناول المبيدات الحشرية، وأخيراً أحمد محمد أيوب عبدالجواد (32 سنة)، الذي تخلص من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته.

9 حالات انتحار في مركز إطسا خلال 45 يوماً

وأوضح المصدر الأمني أنّ مركز إطسا، شهد 9 حالات انتحار خلال الـ 45 يوماً الماضية، كان أكثرها بسبب الحبة القاتلة، حيث أقدم كل من محمد شعبان حميدة (18 سنة)، وملك محمد الديب (20 عاماً)، وملك أحمد مرتضى (17 سنة)، وأمل محمود عمر (17 سنة)، وهدى رمضان ثابت (33 سنة)، على التخلص من حياتهم بحبة الغلة القاتلة، كما تخلصت هالة عبدالقادر فتحي (20 سنة)، ونهاد محمد عيد (20 سنة)، بتناول مادة سامة مجهولة، فيما أنهى كل من شيماء جمال محمد (17 سنة)، ومحمد جلال عوض (14 سنة) بتناول سم الفئران.

8 حالات انتحار خلال 45 يوماً في أبشواي

وفي مركز أبشواي، أقدم ثمانية أشخاص على التخلص من حياتهم بطرق مختلفة كان أكثره عن طريق تناول المبيدات الحشرية، حيث استخدمه كل من أسماء حسين محمد (25 سنة)، وهانم رمضان صديق (38 سنة)، وروميساء عيد محمد (25 سنة)، وهنا عيد جمعة (12 سنة) لإنهاء حياتهن، فيما استخدمت حبة الغلة القاتلة للانتحار لكل من إسراء محمد صديق (21 سنة)، وأحمد عيد رجب (20 سنة)، بينما استخدمت كل من فاطمة عيد محمد جاد (14 سنة)، وشيماء طه محمد (18 سنة)، سم الفئران، للتخلص من حياتهن.

سنورس تحتل المرتبة الرابعة في معدل الانتحار بالفيوم

وإحتل مركز سنورس المرتبة الرابعة في حالات الانتحار بمحافظة الفيوم، بـ 7 حالات انتحار كان أكثرها باستخدام سم الفئران والشنق، حيث أقدم كل من هاجر سيد حماد (16 سنة)، ورحمة محمد عجمي (18 سنة)، وعبدالرحمن عماد أحمد (10 سنوات) على الانتحار باستخدام سم الفئران، فيما أنهى شخصان حياتهما بالشنق في سقف غرفتهما، وهما رمضان قرني حميدة (43 سنة)، ونصر الدين عبدالعظيم عبدالحفيظ (25 سنة)، وأخيراً نورا هاشم شرف (20 سنة) بحبة الغلة، وشيماء جمعة جودة (18 سنة) بتناول مبيد حشري.

في العشرينات.. 4 حالات انتحار في طامية خلال 45 يوماً

وشهد مركز طامية 4 وقائع انتحار على مدار الـ 45 يوماً المُنصرمة، حيث أقدمت إسراء محمد جمعة (22 سنة)، ومكة أحمد رمضان (22 سنة) على التخلص من حياتهما بتناول مبيد حشري، بينما انتحرت منى صبحي سيد (20 سنة) بتناول أقراص سامة غير معلومة، وحمادة أحمد جمعة (25 سنة) بتناول سم الفئران.

3 حالات انتحار في مركز الفيوم خلال الـ 45 يوماً المُنقضية

ووقعت 3 حالات انتحار في قرى مركز الفيوم خلال الـ 45 يوماً المنقضية، حيث تخلص عادل سيد ياسين (59 سنة) من حياته بتناول حبة الغلة، وندى سيد حجازي (16 سنة) بسم الفئران، وحور رفعت شعبان (23 سنة) بمبيد حشري.

يوسف الصديق الأقل في الانتحار خلال 45 يوماً

واحتل مركز يوسف الصديق المرتبة الأخيرة في حالات الانتحار، بحالة وحيدة لشابة تدعى ندى أحمد عبدالعليم (19 سنة) بتناول سم الفئران.