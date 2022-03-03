العثور على جثة شاب في أرض مهجورة بالفيوم.. جرعة مخدرات قتلته

عثر أهالي منطقة الحواتم بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، على جثة شاب في قطعة أرض مهجورة تابعة للمحلج، وبجوراه بعض الحقن وبواقي مخدر الاستروكس.

وبعدما تعرف الأهالي على هوية الشاب، نظراً لكونه أحد سكان المنطقة، جرى الاتصال بشرطة النجدة، التي هرعت إلى مكان البلاغ، وفرضت كردوناً أمنياً حول الجثة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

البداية، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد برود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي منطقة الحواتم بشأن عثورهم على جثة شاب من المنطقة ملقى في أرض مهجورة تابعة للمحلج، وبجواره بقايا مواد مخدرة.

الشرطة تنتقل لمعاينة الجثة

وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان العثور على جثة شاب، وجرى معاينتها، وتبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، كما تبين أنّها لشخص يدعى أحمد محمد عبد القوي، 27 سنة، مقيم بنفس المنطقة.

جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أنّ الشاب المتوفي كان دائم التعاطي للمواد المخدرة خصوصاً مخدر الإستروكس، وأنّه لقي مصرعه إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

انتداب مفتش الصحة للكشف

وجرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل وتقديمه للجهات المختصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحررت السلطات المختصة محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.