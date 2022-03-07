«الداخلية» تنقل طفلا للعلاج بمركز مجدي يعقوب بأسوان: والده طلب مساعدة

استجابت وزارة الداخلية، لالتماس مواطن للمساعدة في علاج نجله، البالغ من العمر عامين.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن والد الطفل تقدم بالتماس لمساعدته في علاج نجله البالغ من العمر عامين، مشيرة إلى استقبال الطفل بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إجراء الكشف الطبي عليه بمُشاركة فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة قلب الأطفال.

وأشارت الوزارة، إلى أن نتائج اللجنة الطبية أسفرت عن ضرورة استكمال علاج الطفل بمركز الدكتور مجدي يعقوب بجراحات القلب بأسوان.

نقل الطفل للعلاج بمركز مجدي يعقوب

وتم إنهاء إجراءات نقل الطفل إلى مركز الدكتور مجدى يعقوب لجراحات القلب بأسوان، على نفقة وزارة الداخلية، عبر ميناء القاهرة الجوي بصحبه والديه؛ لتلقى أوجه الرعاية الصحية والعلاج.

وحرصًا من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل وعقب تلقيه العلاج اللازم بمركز الدكتور مجدي يعقوب، تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لاصطحاب الطفل ووالديه، وعودته إلى محل إقامته بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.