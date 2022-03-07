«المركزي»: نستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة متساوية للجميع

أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أنَّ البنك المركزي يستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة متساوية لجميع المواطنين في كل ربوع الجمهورية، بجانب التثقيف المالي للمواطن لتعريفة بفوائد تعامله مع البنوك وكيفية استفادته من الخدمات والمنتجات المصرفية لتعود عليه بالنفع في كافة نواحي حياته الشخصية، الاجتماعية والاقتصادية.

وقال «لقمان»، خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي، إنَّ نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية عام 2021 تخطت 55 ٪؜ بزيادة أكثر نسبتها 100٪؜ خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي للشمول المالي تستهدف كل فئات في المجتمع.

وأضاف أنه بجانب المشاركة في برامج مبادرة حياة كريمة، توجد 6 فعّاليات أخرى يقوم بها البنك المركزي على مدار العام، وذلك سعيا من البنك المركزي لاستمرار الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين واستهداف كافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي.

كما لفت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم خلال هذه الفعاليات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمُهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

وأشار «لقمان»، إلى أنّ هذه الفعّاليات شملت، احتفالية المرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، بالإضافة إلى احتفالية ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، أن الأنشطة التي تقوم بها البنوك من خلال تلك الفعاليات تتضمن «فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما والبطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على المواطنين».

بالنسبة لمشاركة القطاع المصرفي في مبادرة «حياة كريمة»، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أنّ حملات التوعية نجحت حتى الأن في تثقيف أكثر من 50 ألف مواطن ماليًا ضمن المبادرة، كما يستهدف المركزي أيضا توعية طلاب المدارس بالخدمات المصرفية من خلال برنامج البنك المدرسي.