«المصرفي المصري»: البنك المركزي يوفر كل أنواع الدعم للمعهد

أشاد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بحصول المركز على جائزة أفضل معهد تدريبي مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أن البنك المركزي، دائمًا يوفر كل أنواع الدعم للمعهد المصرفي، ما ساهم بصورة كبيرة في رفع الخدمات المقدمة، موضحًا أنه استقبل خبر حصول المعهد على جائزة أفضل معهد مالي في الشرق الأوسط بسعادة بالغة، وهذه الجائزة تأتي تتويجًا لحصاد عمل الكثير من السنوات.

ترشيح المعهد للجائزة حدث من جهات دولية مرموقة على مستوى العالم.

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المعهد حصل على الجائزة في عام جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أثرت بشكل سلبي في عملية التطوير، وحصول المعهد على الجائزة في هذه الأزمة، يؤدي إلى الشعور بسعادة بالغة، لافتا إلى أن ترشيح المعهد للجائزة، حدث من جهات دولية مرموقة على مستوى العالم.

البنك المركزي نفذ سياسة تيسيرية كبيرة خلال أزمة كورونا

فيما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن المجلس التنسيقي الذي يضم البنك المركزي ومسؤولين من الحكومة المصرية، تحت رئاسة مجلس الوزراء، جاء تنفيذا لقانون البنك المركزي، الذي صدر في عام 2020، للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، موضحًا أن هذا المجلس، يهدف إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال توافق تام بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

خفض نسبة الفائدة 0.5% يقلل من عجز الموازنة 5 مليارات جنيه

وأوضح «شوقي»، خلال حواره في نفس البرنامج، أن البنك المركزي المصري قام بسياسة تيسيرية كبيرة خلال أزمة كورونا، وهذا ساعد بصورة كبيرة على نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وهذه السياسة تمثلت في تحقيق بعض الإعفاءات المالية، مضيفًا أن خفض نسبة الفائدة 0.5% يقلل من عجز الموازنة 5 مليارات جنيه.