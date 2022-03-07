تفاصيل أولى أغاني حمو بيكا للأطفال: بعيدة عن المهرجانات وتطرح في رمضان

كشف محمد حلمي مدير أعمال مؤدي المهرجانات حمو بيكا أنّ الأخير يواصل التحضيرات لمشروعٍ غنائي جديد خاص بالأطفال وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجانات.

وقال محمد حلمي، في تصريحٍ لـ«الوطن»، إنّ حمو بيكا سيبدأ تسجيل هذه الأغاني خلال الفترة القليلة المُقبلة استعدادًا لطرحها في شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا أنّ «هذا المشروع الغنائي يُعد لونًا جديدًا بعيدًا عن المهرجانات».

تفاصيل مسابقة حمو بيكا لاكتشاف المواهب الغنائية

وكشف مدير أعمال حمو بيكا، عن تفاصيل المسابقة التي أطلقها مؤدي المهرجانات بخصوص اكتشاف المواهب، موضحًا أنّ هذه المسابقة تابعة لإحدى شركات الإنتاج، بينما علاقة حمو بيكا مُقتصرة على تعاونه مع الفائز الأولى في مهرجان وكذلك تصويره فيديو كليب.

وأوضح أنّ 120 شابًا حرص على المُشاركة في تلك المسابقة في يومها الأول، ولازال الباب مفتوحًا أمام أصحاب المواهب حتى نهاية شهر مارس الجاري، وسيكون هناك جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بينما يحصل الخاسرين على شهادة تقدير وتسجيل مهرجان.

المسابقة دون لجنة تحكيم.. الجمهور هو الحكم

وأضاف أنّ المسابقة لا تضم لجنة تحكيم إذ يجرى تقييم الأصوات بناءً على آراء الجمهور، وستُطرح مقاطع فيديو مصور للمُتسابقين عبر الصفحة الرسمية للمُسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتمكن الجمهور من التصويت.

وكان حمو بيكا قد تقدم ببلاغ رسمي ضد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وقال في البلاغ إنَّه يعمل بالفن في مجال الغناء الشعبي «المهرجانات» منذ ما يزيد على 8 سنوات بموجب تصاريح من نقابة الموسيقيين وطوال تلك الفترة وحتى عام 2019- 2020، وتقدم الطالب إلى النقابة بطلب العضوية أو الانتساب بموجب الأوراق والمستندات التي حددها القانون ولكن تم رفض طلبه أكثر من مرة.