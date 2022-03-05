حمو بيكا ينشر صورة له بجوار سيارة لامبورجيني.. والجمهور: هتتحسد كدة

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل، وذلك عقب نشره علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، برفقة سيارة لامبورجيني، وانهالت التعليقات من الجمهورعلى صورة حمو بيكا، وكان من أبرزها: «منور الدينا يا بيكا»، «ربنا يكرمك يارب العالمين»، «إيه العسل ده والقمر ده ربنا يحميك يارب ويحفظك يارب يا حمو بيكا»، «الله يكرمك ويفتحها على الجميع يارب»، «يا بكبك هتتحسد كدة»، «أحلى بيكا»، «أحلى بيكا ف الدنيا»، «اللي بيحب الخير للناس ربنا يكتبه كل خير»، «ربنا يحفظك يابيكا».

إعلان حمو بيكا عن مسابقة غناء قبل صورة الـ لامبورجيني

وكان حمو بيكا أعلن بدء مسابقته الجديدة للغناء معه اليوم، حيث كتب عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «بكرة أول يوم لمسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا 2020، من الساعة 1 الضهر لحد الساعة 10 مساء، عاوز كل المواهب تنورنا وتيجي تشترك وتسجل البياناتو، أكيد أنت مع حمو بيكا كدة كدة كسبان».

حمادة هلال ينفي تعاونه مع حمو بيكا

ويذكر أن حمادة هلال نفى بالأمس خلال حلوله ضيفا علي برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة قناة «القاهرة والناس»، تعاونه مع حمو بيكا في أغنية الفترة القادمة، حيث قال: «أنا أعمل دويتو مع أي حد، ولكن يهمني إيه هي الغنوة اللي هعملها وتكون مستمرة بشكل كويس، لكن مفيش تعاون بيني وبين حمو بيكا، وهو دمه زي العسل، وأنا بعشق خفة دمه، وتلقائيته، وهو في مرة قال في فيديو في دويتو بينا وهو كلمني ولكن محصلش».

ونشر حمو بيكا كذلك، منذ قليل، صورة جديدة من حفله ببيروت المقرر إقامته غدا الأحد 6 مارس مع المطرب اللبناني وحيد الشيخ، ومن المقرر أن يغني حمو بيكا بالحفل عدد كبير من أغانيه ومنها «شمس المجرة» وغيرها من أغانيه.