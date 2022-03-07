ضبط 11 قطعة سلاح ناري وذخائر وحشيش بحوزة 3 أشخاص في المنيا 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنيا، أنّ 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة أسيوط، متهمان بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، واتخذوا من دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

ضبط 11 قطعة سلاح ناري

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة ملوي، وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن «3 بنادق آلية - 8 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالي - وهاتفين محمولين».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين، يتاجر في المواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط بانجو وحشيش

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل أحد المساكن المستأجرة بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزته «كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جراما، كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، 4 خزائن، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي، هاتف محمول، وميزان حساس».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.