ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة محطة وقود بأسيوط وإعادة المسروقات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بوقوع حادث سرقة داخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز وما قرره (عامل بالمحطة - وآخر "حارس "بذات المحطة) بأنهما حال تواجدهما بالمحطة عملهما فوجئا بحضور (4 مجهولين يستقلون مركبة توك توك (بدون لوحات معدنية) ، وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وإستولوا على الخزينة الخاصة بالمحطة وبداخلها مبالغ مالية ، وكذا الهاتف المحمول الخاص بأحدهما ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم عامل سابق بالمحطة ").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عتله حديدية – مركبة توك توك "بدون لوحات") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالمحطة قام بالإتفاق مع أحد المتهمين على إرتكاب الواقعة، وتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين مركبة "توك توك" (المضبوطة) قيادة أحدهم، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وعقب وصولهم للمحطة إنتظر أحدهم بمركبة التوك توك وتمكن الباقيين من الدخول لمكتب المحاسب بالمحطة وهددوا عامل المحطة ، وإستولوا على هاتفه المحمول والخزينة ولاذوا بالهرب.

وعقب ذلك تمكنوا من فتح الخزينة بإستخدام العتلة المضبوطة وإستولوا على مبلغ مالى، وتخلصوا من الخزينة والهاتف بإلقائهما بأحد المجارى المائية ، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم بإرشادهم ضبط الخزينة بمكان إلقائها.

ضبط أحد الأشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بإسلوب إنتحال الصفة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية " توك توك " ملكه .. فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه وإدعى بأنه رجل شرطة ، وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "إنتحال الصفة " وإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية .

بتطوير مناقشة المتهم للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة " وإعترف بإرتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الإسلوب .

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال إستقلاله دراجة نارية ، عقب قيامه بالإشتراك مع آخر بخطف هاتف محمول من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى ) حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) .. وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب" الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول، وإتهمتهما بالسرقة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة، كسر الباب" وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كمية من المسروقات بمسكن أحدهما ، كما تم ضبط باقى المسروقات لدى عميلتهما "سيئة النية" (عاملة خردة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "لها معلومات جنائية").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالدقهلية ..إعترفوا بإرتكاب 17 واقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (17) واقعة بدائرة القسم ، وإرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة.

• تم إتخاذ الإجراءات الق