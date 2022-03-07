تفاصيل معرض «مصر بقت أحلى».. يضم 700 قطعة فنية تجسد إنجازات الدولة

تحدث الدكتور تامر سليمان موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن تفاصيل معرض «مصر بقت أحلى» للأنشطة الطلابية الذي أقامته المديرية، المقام حاليا، الذي يضمّ 700 قطعة فنية تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات، والذي شهد تقديم الطلاب استعراض مسرحي بعنوان «يوم الشهيد»، موضحا أن الفكرة جاءت من الإنجازات التي عاصرناها جميعا منذ 7 سنوات في جميع المجالات، وأكدنا على أن يكون لنا دور ونقول «شكرا للرئيس السيسي بشكل مختلف».

عرض 7 ورش عمل لذوي الهمم

وقال الموجه بالمجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن المعرض شهد الكثير من المنتجات التي عبرت عن الإنجازات الموجودة في أخر 7 سنوات، في مجالات الطرق والتعليم والإسكان والصحة والقدرات العسكرية، مضيفًا: «أصدرنا تعليماتنا للموجهين في الإدارات بالعمل على هذا الأمر، وتم عرض 7 ورش عمل لذوي الهمم».

تنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب

وأوضح الموجه بالمجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه يتم العمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، حتى يكون لديهم الوعي والإحساس بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في جميع الأنحاء، متابعًا «فالطالب هو من فكّر ونفّذ حتى يعي جيدا الإنجاز الذي يعمل على تصميمه، ومحافظ القاهرة كان منبهرا ومعجبا للغاية بهذه الأعمال وبمعرفة الطلاب بأرقام تكاليف المشروعات على وجه الدقة».