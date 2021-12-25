نائب التنسيقية: برنامج «leaders league» أول منصة تجمع الأنشطة الطلابية

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن برنامج «leaders league» هو أول وأكبر منصة تجمع كل الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

أهداف منصة leaders league

وأضاف «فتحي»، في بيان، اليوم السبت، أن هدف هذه المنصة هو الوصول إلى جميع الأنشطة الطلابية؛ ليتم تقديم الدعم الحكومي لها من خلال الوزارات المعنية بمشاريع وأفكار الشباب، ودعم مادي مقدم من القطاع الخاص لمساعدة الشباب في استكمال مشاريعهم، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي لتسليط الضوء عليهم.

2022 عامًا لمؤسسات المجتمع المدني

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن الرئيس السيسي أطلق «2022» عامًا لمؤسسات المجتمع المدني، مما سيتيح الفرصة لتلك المؤسسات أن يتم تعريفها من قبل الشعب المصري، لافتا إلى مؤسسة شباب القادة استطاعت على مدار الثلاث سنوات السابقة، أن تخلق برنامجًا أو منصة تجمع جميع الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

لجنة تحكيم لتقييم مشروعات الشباب

وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مؤسسة شباب القادة قررت تجميع الأنشطة الطلابية مع الاحتياجات الخاصة بالشباب، لافتًا إلى أن هناك لجنة تحكيم مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والإعلامي من أجل رؤية هل تلك المشاريع تستحق الدعم أم لا.