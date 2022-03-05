افتتاح معرض «مصر بقت أحلى» للأنشطة الطلابية بالقاهرة.. 700 قطعة فنية

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، معرض «مصر بقت أحلى» للأنشطة الطلابية، والذي أقامته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف التوجيه العام للمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة.

وشارك في المعرض عدد كبير من طلاب المدارس لعرض إبداعاتهم الفنية، والتي ضمت 700 قطعة تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المعروضات التي ضمها المعرض تعبر عن وعى الطلاب الكامل بما يتم إنجازه في الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بإقامة المعارض التي تبرز الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

تنمية مهارات الطلاب

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المعرض يأتى في إطار تشجيع ودعم الطلاب لتنمية مهاراتهم وتبني ما يقدمونه من أفكار وإبداع وتزكية روح الانتماء لديهم، مشيرا إلى أن تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها تعزز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب وترسخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة وإحداث التغيير.

مشاركة ذوي الهمم في المعرض

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرا للأنشطة الطلابية المختلفة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لإبراز مواهبهم وتنميتها، مشيدًا بمشاركة عدد كبير من ذوى الهمم في المعرض بمنتجاتهم المميزة.

وأشاد محافظ القاهرة بالمستوى الفني والإبداعي للطلاب، وحثهم على الاستمرار بتنفيذ تلك الأعمال التي تنمي الابتكار والإبداع والفكر لديهم.

وضم المعرض ورش عمل للطلاب ذوي الهمم، كما قدم الطلاب استعراضا مسرحيا بعنوان «يوم الشهيد»، وعرضًا لمجموعة من الأغاني الوطنية والشعر.