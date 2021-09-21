تنظيم حزمة من الأنشطة الطلابية الصيفية بجامعة سوهاج

ينظم اتحاد طلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأسر الطلابية بإدارة رعاية الشباب المركزية، مجموعة من الأنشطة الصيفية لطلاب وطالبات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، إلى جانب تنمية روح المشاركة والمنافسة الشريفة مع زملائهم في الكليات الأخرى.

وأكد الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الأنشطة الطلابية التي يتم تنظيمها تشمل مجالات متنوعة وتشهد مشاركة طلابية واسعة، ويكون لها أثر إيجابي في زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم، بالإضافة إلى تأهيليهم لسوق العمل بعد التخرج.

الأنشطة الصيفية تستمر حتى منتصف أكتوبر

وأوضح الطالب محمد حمادة عبدالمنعم رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الصيفية تستمر حتى منتصف أكتوبر، وتشمل دورتين لتعليم مهارات السباحة لعدد 40 طالبا، ودورة لإعداد القادة «فرقة جوالة»، لتأهيل قادة عشائر كليات الجامعة، ويشارك بها 50 طالبا وطالبة، ودورة لتعليم الإسعافات الأولية لعدد 50 طالبا وطالبة.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الإتحادات والأسر الطلابية أن الأنشطة الطلابية تشمل أيضاً تنفيذ دوري لكرة القدم بين الأسر الطلابية على مستوي الجامعة، ودورتين لتدريب الطالبات على الدفاع عن النفس وتشارك بها 40 طالبة، لافتاً إلى تنظيم دورات لتدريب الطلاب على أساسيات الحاسب الآلي والإنترنت لعدد 40 طالبا وطالبة.