الحرب الروسية الأوكرانية تصعد بأسعار الفحم.. والأنظار تتجه إلى أوروبا

يبحث مستهلكي الفحم الروسي في اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأوروبا، عن بدائل في إندونيسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، بعد القفزة التي شهدتها الأسواق وارتفاع أسعار الفحم، على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفاع أسعار الفحم

وارتفعت أسعار الفحم الأسترالي إلى مستويات قياسية، وسط زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية، وارتفع فحم نيوكاسل 5500 كيلو كالوري / كجم بنسبة رماد 23%، إلى 220 دولارًا / طن متري في 4 مارس من 103.5 دولارًا للطن في 31 ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال».

وأدى ارتفاع أسعار الفحم الحراري المنقول بحرا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى زيادة مخاطر التخلف عن سداد العقود من قبل المشترين ذوي الحساسية للسعر في آسيا، حيث ارتفعت قيم المؤشر بشكل كبير وسط نقص المعروض على مستوى العالم.

وقالت مصادر، إنّ بعض المشترين ومعظمهم من أسواق «حساسة للسعر» مثل فيتنام والهند وتايلاند، ليسوا مستعدين لدفع الأسعار السائدة في المدى القريب لأنها غير مجدية تجاريا بالنسبة لهم.

ويتوقع المشاركون في السوق أن يعوض الطلب من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، التوتر المتزايد بشأن الأسعار من جنوب شرق آسيا والهند.

روسيا تصدر حوالي 40 مليون طن سنويا من الفحم

ووفقًا لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، تصدر روسيا نحو 40 مليون طن متري / سنويًا لأوروبا والصين، كما أنّ صادراتها إلى كوريا الجنوبية واليابان تزيد قليلا عن 10 ملايين طن متري / سنة على التوالي.

ويتوقع استمرار التقلبات الحالية لبضعة أسابيع مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت منذ 24 فبراير الماضي، وسط اشتداد الاقتتال حول العاصمة كييف.