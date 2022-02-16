توقعات بتراجع أسعار الفحم عالميا مع انخفاض الطلب الصيني

تشير توقعات إلى أنَّ أسعار الفحم الإندونيسي -رابع أكبر منتج عالمي- ستشهد انخفاضًا على المدى القريب، إذ يظل المشترون الصينيون على الهامش وسط انخفاض أسعار الفحم المحلي، وفقاً لمصادر «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

وجاءت هذه التوقعات، بعد أن صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة اقتصادية في الصين، أنَّ سعر 5500 كجم من NAR سيعتبر مستقرًا دون 900 يوان/ طن متري بما يعادل 142.07 دولارًا في الموانئ.

الأسعار المحلية في الصين

وذكرت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»: «يبدو أن الصين أضعف قليلاً في السوق وأسعار الفحم المحلية في الصين تتعرض لضغوط، نعتقد أن إلغاء المناقصات الأسبوع الماضي كان مدفوعًا أيضًا بالأولوية التي يجب أن تكون الأسعار منخفضة».

انخفاض أسعار الفحم الإندونيسية

وتابعت المذكرة البحثية: «هناك طلب أساسي ولكن الضغط لإبقاء الأسعار منخفضة يلقي بثقله على النشاط»، متوقعاً انخفاض الأسعار الإندونيسية بين 2 و3 دولارات للطن المتري في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير لجميع الدرجات.

الصين أكبر منتج ومستورد للفحم في العالم

وبحسب المذكرة البحثية، تتصدر الصين الدول كأكبر منتج ومستورد للفحم في العالم، وهي أيضًا واحدة من أكبر المستوردين من إندونيسيا، إذ تمثل 10 - 12 مليون طن متري شهريًا في المتوسط، وأظهرت بيانات الجمارك أن البلاد أنتجت 4.07 مليار طن من الفحم الخام في عام 2021، بزيادة 4.7٪ عن العام واستوردت 320 مليون طن متري، بزيادة 6.6٪ عن العام.

بعد أن فرضت إندونيسيا حظراً شاملاً لمدة 3 أسابيع على صادرات الفحم في يناير، ارتفعت أسعار الفحم المحلي الصيني بشكل حاد، على الرغم من تخفيف الحظر بحلول 21 يناير، ركز المنتجون على الوفاء بالتأخير الذي أدى إلى مزيد من ضيق العرض للفحم الإندونيسي.

إندونيسا تحتل المركز الرابع في الإنتاج

وتحتل إندونيسيا المركز الرابع ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للفحم بحجم إنتاج بلغ 616 مليون طن فحم، وتعد من أكبر الدول المصدرة للفحم في العالم.

وتجد الإشارة إلى أنَّ صناعة الأسمنت تعتمد بشكل شبه كامل على الفحم كوقود لازم لعملية التشغيل، وذلك نظراً لرخص سعره مقارنة بالغاز الطبيعي.