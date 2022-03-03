تجار وصناع الأسمنت يحسمون قضية الفحم «الروسي-الأوكراني»: مفيش بديل

سجّلت أسعار الأسمنت استقرارا سعريا اليوم، الخميس 3-3-2022 عقب ارتفاع، بداية الشهر الجاري مدعوما بالأزمة الروسية - الأوكرانية.

وارجع مدحت استطفنانوس، رئيس شعبة الأسمنت بالغرف الصناعية لـ«الوطن»، ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى أنّ صناعة الأسمنت تعانى من ارتفاع التكلفة بنسبة 40%، حيث أن تكلفة إنتاج الطن تتراوح بين 45 و55 دولارا بدون هامش ربح ولا ضريبة قيمة مضافة.

أضاف أن أسباب ارتفاع سعر الأسمنت يعود إلى زيادة سعر الفحم عالميا إلى جانب تكلفة الشحن وتراجع المعروض منه في السوق العالمية، خاصة بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتي كان لها كبير الأثر في ارتفاع الأسعار حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على نسبة تتراوح بين 30 و40% من إنتاج الفحم التي تستورده الشركات المحلية، واستبعد استطفانوس وجود بديل للفحم الروسي والأوكراني لقلة المعروض منه عالميا.

وأشار إلى أنّ صناعة الأسمنت تعاني من مشكلات كبيرة منذ بداية كورونا وضعف الطلب وعدم القدرة على المنافسة وارتفاع التكلفة، لافتا إلى أنّ السعر العادل لأي سلعة، يتضمن سعر السلعة بجانب هامش ربح للبائع، لأن ذلك يتيح للشركات التواجد في السوق المحلية، واستبعد «استطفانوس»، وضع سعر محدد للأسمنت، مؤكدا أن الأزمة بين روسيا وأكورانيا غير واضحة المعالم وصعب التنبؤ بمستقبلها.

وتنتج مصانع الأسمنت نحو 84 مليون طن سنويا، تعادل ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 55 مليون طن، فيما شكا احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، من قلة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية مؤكدا أنّ هناك تعطيش للسوق من جانب الشركات: «السوق يعانى من الارتفاعات الجزافية مطالبا بمزيد من الرقابة، وتوقع تحريك أكبر للأسعار».

أسعار الأسمنت

-الأسمنت المسلح بسعر1360 جنيها.

-النصر 1330جنيها.

-المعلم 1330جنيها.

-أسمنت وادي النيل1330جنيها.

-المخصوص 1350 جنيها.

- سيناء 42.5 بسعر 1330جنيها.

- أسمنت حلوان 1350جنيها.

- السويدي 1370جنيها.

- المسلة 1330جنيها.

-العسكري بنى سويف 1324جنيها.

أسعار الجبس

- سيناء يباع بسعر 850 جنيها.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيها.

- السويس 580 جنيها.

- الدولية يباع بسعر 710جنيهات.

- المعمار690 جنيها.

- جبس مصر سيناء 650 جنيها .