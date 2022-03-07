المركزي: «اعرف عميلك» ستمكن المواطن من فتح حسابات بنكية «أونلاين»

قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إنه يجري حاليا العمل على إطلاق مشروع «اعرف عميلك»، والذي يمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنوك.

«اعرف عميلك» ستسهل تلقي المواطن خدمات مصرفية رقمية عن بُعد

وأضاف «نصر» خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي، إنّ هذا المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن بعد، كاشفاً أنَّه سيتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنه تم الانتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية والذي سيتم اطلاقه خلال أسبوعين، وسيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية ومن المتوقع انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.

كما أكد أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر.

وتابع أن إصدار العديد من القواعد الجديدة من شأنها أن تساعد علي تطوير الخدمات المالية المقدمة، أبرزها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتضمن السماح للبنوك باستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيًا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه ائتمان صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.

فيما أشار «نصر»، إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعده قطاع كبير من المواطنين في الحصول علي القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزياده الشمول المالي.

وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري، لمواجهه فيروس كورونا، أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات كان لها عظيم الأثر في زيادة المعاملات الإلكترونية.

وأوضح أن تلك الإجراءات مستمرة حتي يونيو المقبل، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، أو فتح محافظ الهاتف المحمول مجانًا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الالي.

معاملات المحافظ الإلكترونية زادت إلى 268 مليار جنيه بنهاية 2021.. بنمو 200%

ولفت «نصر»، إلى أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت من 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 200 في المائة، كما ارتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وارتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وزادت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت.

وأشار إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الالكترونية زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الإلكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه.

وأكد المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أنّ هناك تطور كبير فى التعاملات الالكترونية والرقمية بالقطاع المصرفي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلي إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة نسبتها 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978%.