البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية وصل إلى 26 مليونا في 23 بنكا

أكد إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري، التطور الملموس فى مجال التكنولوجيا المالية في مصر، لافتًا إلى طفرة النمو التي شهدتها التعاملات الإلكترونية خلال آخر 3 سنوات.

«نصر» يكشف عن نمو أعداد ماكينات الـATM.. بنسبة 37%

وتابع «نصر» في حديثه خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، المنعقد اليوم الأحد 6 مارس 2022، أنَّ أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقارنة بنحو 13.5 ألف ماكينة، أي بنمو 37%.

كما كشف عن زيادة أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978%.

وأضاف «نصر» خلال كلمته بالمؤتمر، أنَّ أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين إلى 26 مليون محفظة إلكترونية لعدد 23 بنك.

662 مليار جنيه إجمالي المتحصلات الحكومية من القنوات البنكية

كما كشف وكيل محافظ مساعد البنك المركزي إيهاب نصر، عن تحصيل نحو 662 مليار جنيه، متحصلات حكومية، من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021.

وأرجع «نصر»، تلك الطفرة في النمو إلى ما يشهده السوق المحلي من ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الإلكترونية السنوية، من خلال نقاط البيع التي زادت من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما اتفع حجم التعاملات باستخدام المحافظ إلى 268 مليار جنيه، بدلاً من 88 مليار جنيه، وارتفعت معاملات التجارة الإلكترونية من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.