«التعليم» تنظم مسابقة «المبتكر الصغير»: معرض للطلاب وزيارة استكشافية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المسابقة القومية للمبتكر الصغير في مجال الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية) للعام الدراسي 2022/2021، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 2022/3/7 إلى 2022/3/9.

المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية

وأكّد أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدرات المبتكرين وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وإزكاء روح التنافس بين الطلاب.

وأوضح أنَّ موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية: استخدام تحويلات الطاقة في ابتكار لتحلية مياه البحار وتطبيقاتها ومصادر غير تقليدية لإنتاج الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وبالنسبة لموضوعات المرحلة الإعدادية فهي تتضمن أجهزة ذكية للكشف والمسح عن المصابين بفيروس كورونا، وتقنيات تساعد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأمراض، بالإضافة إلى أجهزة مبتكرة تستخدم في مجال الصحة مبنية على أساس علمي، أما بالنسبة لموضوعات المرحلة الثانوية: تضمنت استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لترشيد استخدام الماء، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الطبية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى متعددة.

التحكيم يتمّ بواسطة متخصصين في العلوم والابتكار

وأشار إلى أنَّ برنامج المسابقة اليوم تضمن التصفية النهائية لمسابقة المبتكر الصغير على مستوى الجمهورية، بجانب معرض لعرض أعمال المبتكرين، لافتًا إلى أن التحكيم سيتمّ بواسطة متخصصين في العلوم والابتكار، مبينًا أنَّه في اليوم التالي سيتمّ إجراء زيارة للمركز الاستكشافي للعلوم بحدائق القبة ولقاء حول الابتكار والبحث العلمي.