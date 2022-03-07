مواعيد الدراسة في رمضان 2022.. «التعليم»: سنتعامل بحزم مع الغياب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2021-2022 يسير بشكل منضبط وطبيعي، دون معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ جميع المدارس تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، علاوة على انتظام الدراسة في رمضان 2022.

لا تعطيل للدراسة في رمضان 2022

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس بانتظام الدراسة في رمضان 2022، ولن يتم تعطيلها خلال الشهر المبارك، لافتا إلى أنّه سيتم متابعة موضوع الحضور والغياب بحزم، كما أنّ الوزارة تعمل على تحقيق الانضباط داخل المدارس على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

لا تعديلات على مواعيد الدراسة رمضان 2022

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ مواعيد الدراسة في رمضان 2022 كما هي، ولا يوجد تعديلات على مواعيد الدراسة، فاليوم الدراسي بالمدارس ليس طويلا، وسيتم تنفيذ إجراءات صارمة داخل المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

كورونا لن تؤثر على الدراسة رمضان 2022

وأشار المصدر، إلى أنّ جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤثر على سير الدراسة في رمضان 2022، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، كما أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.