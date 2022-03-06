انطلاق ثاني فعاليات مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة» بالقليوبية

تنفذ «حياة كريمة» مجموعة من المبادرات التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن، ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا من الفئات الأولى بالرعاية، حيث يواصل قطار حياة كريمة، الوصول إلى محطاته، لرسم البسمة والأمل على وجوه سكان الريف المصري، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة.

انطلاق مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة»

وفي إطار مبادرة حياة كريمة، انطلقت اليوم ثاني فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بمحافظة القليوبية، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي».

تركيب أجهزة كمبيوتر وتوصيل الإنترنت

وفي المحطة الثانية لمبادرة «التعليم حياة»، واستمرارًا لجهود التنمية المتكاملة، تم الانتهاء من أعمال التركيبات والمرحلة التحضيرية لانطلاق المبادرة بمدارس مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وتم تركيب أجهزة كمبيوتر، وتوصيل خدمة الإنترنت، على أن تتم المرحلة الثانية للمبادرة، وهي التشغيل اعتمادًا على ما تم بالمرحلة التحضيرية، وسيتم خلالها تفعيل عدة مبادرات بواقع عشرين يوم عمل للمبادرة بنطاق قرى «حياة كريمة».

وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة فودافون مصر للتنمية، بالتنسيق والتعاون مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديريات وزارة التربية والتعليم.

ويذكر أن «حياة كريمة» حققت المزيد من الإنجازات على أرض الواقع، فمنذ انطلاق المبادرة الرئاسية في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، إذ تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.